المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة أمين عبدالواسع

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد عبدالجبار نعمان الحمودي ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بمديرية جبل حبشي ، بوفاة نجل شقيقه أمين عبدالواسع عبدالجبار،



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

