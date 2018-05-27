المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي أبو عيدة بوفاة عمه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس اللجنة الفنية، الشيخ خالد أبو عيده، في وفاة عمه الشيخ يحيى منصر ابو عيدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

