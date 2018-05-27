المؤتمرنت -

الأرصاد : انتهاء عاصفة ماكونو خلال 12 ساعة

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم أن الحالة المدارية الناتجة عن العاصفة الإعصارية ماكونو ستنتهي بشكل تدريجي خلال الـ 12 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته اليوم أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات التوقعات العددية بينت تحول العاصفة المدارية ماكونو مساء أمس إلى منخفض جوي متعمق ، تحوّل بشكل تدريجي فجر اليوم إلى منخفض جوي مداري عند الإحداثيات 19.0 شمالاً و 52.8 شرقاً .



وأشار المركز إلى أن المنخفض المداري ضعف تدريجياً إلى منطقة ضغط جوي منخفض عند الساعة التاسعة صباحاً بسبب الاحتكاك باليابسة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد قطاع الأرصاد الجوية و المركز الوطني بالدور الإيجابي للمتنبئين والرصاد الجويين والمواطنين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وأئمة المساجد و مدراء المدارس في محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة ، على دورهم الإيجابي في التعامل بمسؤولية مع النشرات التحذيرية الصادرة عن المركز .

