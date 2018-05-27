الأحد, 27-مايو-2018 الساعة: 08:40 م - آخر تحديث: 08:25 م (25: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر في وزارة الدفاع مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة وتدمير 15 آلية عسكرية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

الدفاع: مصرع عشرات المرتزقة في الساحل الغربي
الأحد, 27-مايو-2018
المؤتمرنت -
الدفاع: مصرع عشرات المرتزقة في الساحل الغربي
أكد مصدر في وزارة الدفاع مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة وتدمير 15 آلية عسكرية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ولفت المصدر إلى استمرار الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ تكتيك عسكري يستنزف ويشتت قوى الغزاة والمحتلين في الساحل الغربي.

وأوضح المصدر أن العمليات تسير في عدة محاور منها شمال الخوخة وحيس وحرض .. مبيناً أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التنكيل بالعدو بالإغارات المفاجئة شمال حيس، بالتوازي مع التصدي لزحف في الخط الساحلي وإحراق الآليات بعتادها وتجهيزاتها وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الغزو والاحتلال.

وأشار المصدر إلى تنفيذ كمين تكتيكي على الخط الساحلي دمرت خلاله آليتان عسكريتان وقطع الخط على تحركات العدو واستهداف تجمعاته ونقاط تمركزه بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا التي حققت إصابات مباشرة في صفوفه وعتاده.

كما أكد المصدر انكسار واحد من أكبر الزحوف العسكرية التي شاركت فيها عدد من ألوية المرتزقة السودانيين والإماراتيين والمحليين مدعومة بغطاء جوي نفذ عشرات الغارات المتوالية.

وذكر المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية واصلت تقدمها وشلت حركة العدو وكبدته هزائم متتالية وخسائر فادحة في أرواح مرتزقته وعتاده.. لافتا إلى المعلومات الطبية التي وردت حول اكتظاظ مستشفى المخا ومستشفيات عدن والمستشفيات الميدانية في الخوخة وفي الخطوط الخلفية بالجرحي وجثث القتلى.

وقال المصدر "إن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية في مفرق الوازعية على تحصينات العدو ومواقعه انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع وكذا السيطرة النارية على خط الإمداد في موزع والوازعية".

وأضاف " تم التصدي في حرض لزحف واسع شن فيه الطيران 40 غارة على ميدي وحرض وتم تدمير أربع آليات، ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية معاكسة تمكنوا فيها من استعادة المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها خلال اليومين الماضيين ومنها قرية المدب والمواقع المحيطة بجبل النار ".

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اغتنموا كمية كبيرة من العتاد الحربي المتنوع وأسر عدد من المرتزقة.

وسخر المصدر المسؤول بوزارة الدفاع من الانتصارات الإعلامية التي يحاول العدوان الأمريكي السعودي من خلالها رفع المعنويات والحالة النفسية المهزومة للمرتزقة والغزاة والقوى التي تساندهم.

كما أكد المصدر على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية وثباتهم في جبهات العزة والكرامة على كل الأرض اليمنية وكسرهم لمعادلة كل أجيال الحروب التي اختبرتها أمريكا في اليمن.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد المصدر التأكيد على أن معركة الساحل الغربي ستكون تذكارا تاريخيا جديدا أن اليمن مقبرة للغزاة والمعتدين، ونقل معادلة العدوان على اليمن إلى مراحلها النهائية بالمفاجآت التي تنتظر تحالف العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يخطف لقب ابطال اوروبا
أخبار: مصدر بالخارجية يدين استمرار تدمير العدوان لمقدرات الشعب اليمني
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على صعدة
أخبار: غارات يمنية على مطار أبهاء في عسير
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
أخبار: استشهاد واصابة 15 في غارات على محطة لشركة النفط
أخبار: امسية بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية في منتدى عيسى بصنعاء.
أخبار: وزارة الخدمة تصدر بيانا هاما بشأن المرتبات (نص البيان)
أخبار: السيد تعزي هشام شرف بوفاة والدته
أخبار: المؤتمر يبارك الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات
أخبار: اليمن: انقطاع جزئي للإنترنت بالمحافظات الشرقية حراء الاعصار
أخبار: مصرع العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين في جيزان
أخبار: تدمير 14 الية للجيش السعودي باتجاه جمارك حرض
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد خان
أخبار: وفاة القيادي المؤتمري محمد خان
أخبار: قيادات مؤتمر المحويت تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
أخبار: استهداف مواقع وتجمعات للعدوان ومرتزقته
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ احمد القعود
محافظات: إب..اهالي "عيقرة " يناشدون لإنقاذ أبنائها من العصابات
أخبار: الأرصاد يجدد تحذيره للصيادين في سقطرى
أخبار: وصول طائرة لقاحات لليونسيف إلى صنعاء
أخبار: رئيس مؤتمر أبين يؤكد رسوخ الوحدة في عيدها الـ(28)
أخبار: دك تجمعات للعدوان ومرتزقته بجيزان ونجران
أخبار: المعكّر يستعرض أهم منجزات الوحدة ويهنئ ابو راس بعيدها الـ(28)
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018