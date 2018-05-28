الإثنين, 28-مايو-2018 الساعة: 02:44 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - عقدت‮ ‬مساء‮ ‬أمس‮ ‬بمقر‮ ‬معهد‮ ‬الميثاق‮ ‬الأمسية‮ ‬الرمضانية‮ ‬للفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بالدائرتين‮ ‬الـ‮(‬3،‮ ‬18‮) ‬بمديرية‮ ‬شعوب‮ ‬بأمانة‮ ‬العاصمة‮، بحضور‬عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب، والمهندس عائض

أمسية رمضانية..إصطفاف مؤتمري لمواجهة التحديات
الإثنين, 28-مايو-2018
المؤتمرنت -
أمسية رمضانية..إصطفاف مؤتمري لمواجهة التحديات
عقدت‮ ‬مساء‮ ‬أمس‮ ‬بمقر‮ ‬معهد‮ ‬الميثاق‮ ‬الأمسية‮ ‬الرمضانية‮ ‬للفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بالدائرتين‮ ‬الـ‮(‬3،‮ ‬18‮) ‬بمديرية‮ ‬شعوب‮ ‬بأمانة‮ ‬العاصمة‮، بحضور‬عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب، والمهندس عائض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة عضو اللجنة الدائمة، وعبدالوهاب الدرة عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة .

وفي الامسية حيا عبده العدلة الذكرى الـ28 لقيام الوحدة وأكد على أهمية احتفاء الفعاليات المؤتمرية بهذه المناسبة الوطنية الغالية باعتبار المؤتمر التنظيم الذي كان له مع شريكه الحزب الاشتراكي اليمني شرف صُنع هذا الحدث التاريخي.

ونوه العدلة الى أن انعقاد الفعاليات مناسبة مهمة تأتي تدشيناً للأمسيات الرمضانية التي وجه بها الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وأهمية الاستغلال الأمثل لشهر رمضان وبما يسهم في إعادة تنشيط وتفعيل العمل التنظيمي.
هذا وكان العضوان حمود محمد النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمجلس أمانة العاصمة عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة »18« والأخ الدكتور محمد نجاد عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة الـ»3« قد ألقيا كلمتين أشادا خلالهما بالتفاعل الكبير للفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬وما‮ ‬يبدونه‮ ‬من‮ ‬استعداد‮ ‬وحماس‮ ‬في‮ ‬تنفيذ‮ ‬خطط‮ ‬المؤتمر‮ ‬والمشاركة‮ ‬في‮ ‬انجاز‮ ‬ذلك‮ ‬بالصورة‮ ‬التي‮ ‬تؤكد‮ ‬على‮ ‬أهمية‮ ‬وحيوية‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬الحزبية‮ ‬اليمنية‮.‬

ونوها الى أهمية انعقاد الأمسيات الرمضانية للوقوف المسئول أمام مختلف قضايا الوطن وما يواجهه من تحديات كبرى ومن عدوان غاشم، مؤكدين على أهمية الاصطفاف مع القيادة السياسية والتنظيمية العليا برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- لمواجهة التحديات..

وندد النقيب ونجاد في كلمتيهما بمحاولات تجزئة المؤتمر والإضرار بوحدته السياسية والفكرية والتنظيمية.. مؤكدين أن هذه المحاولات ستفشل بفضل الله ثم بفضل حالة الالتفاف الكبيرة للمؤتمريين حول قيادتهم السياسية ممثلة برئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو راس، وأن المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬سيظل‮ ‬قوياً‮ ‬وعصياً‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬المؤامرات‮ ‬التي‮ ‬تستهدف‮
‬كيانه‮ ‬ودوره‮ ‬الفاعل‮ ‬المنتصر‮ ‬للثورة‮ ‬والجمهورية‮ ‬والوحدة‮.‬

وطالب‮ ‬النقيب‮ ‬ونجاد‮ ‬مختلف‮ ‬الفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بضرورة‮ ‬تفعيل‮ ‬مختلف‮ ‬أنشطتهم‮ ‬الثقافية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والخيرية‮مشيدين‮ ‬بعملية‮ ‬الاصطفاف‮ ‬التي‮ ‬يسجلونها‮ ‬مع‮ ‬تنظيمهم‮ ‬بروح‮ ‬وطنية‮ ‬وتنظيمية‮ ‬رائعة‮ ‬ليست‮ ‬بالغريبة‮ ‬على‮ ‬الوسط‮ ‬المؤتمري‮.‬

هذا وشهدت الأمسية مناقشة العديد من القضايا الوطنية والمؤتمرية المدرجة في جدول أعمالها..

حضر الأمسية محمد عبده مراد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ريمة عضو اللجنة الدائمة، ومطهر الماوري رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية شعوب، وحارث العمري وكيل وزارة الكهرباء عضو اللجنة الدائمة، وكل من الأخوة احمد الملصي، وعبدالله الحجري وعبداللطيف العمري وكلاء أمانة العاصمة اعضاء اللجنة الدائمة، وأحمد معياد رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بفرع الأمانة وكيل وزارة النقل عضو اللجنة الدائمة، وطواف سعد طواف وحميد السدعي عضوي قيادة فرع الأمانة بالاضافة الى الأخوين عامر صالح رفيق ومحمد الرحبي عضو اللجنة الدائمة وأعضاء قيادتي فرعي المؤتمر بالدائرتين الـ3 و18 وقيادات التكوينات القاعدية بالمراكز التنظيمية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمناصرة للمؤتمر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إصابة 3فلسطينيين برصاص الاحتلال
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة أمين عبدالواسع
رياضة: ريال مدريد يخطف لقب ابطال اوروبا
أخبار: مصدر بالخارجية يدين استمرار تدمير العدوان لمقدرات الشعب اليمني
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على صعدة
أخبار: غارات يمنية على مطار أبهاء في عسير
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة
أخبار: استشهاد واصابة 15 في غارات على محطة لشركة النفط
أخبار: امسية بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية في منتدى عيسى بصنعاء.
أخبار: وزارة الخدمة تصدر بيانا هاما بشأن المرتبات (نص البيان)
أخبار: السيد تعزي هشام شرف بوفاة والدته
أخبار: المؤتمر يبارك الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات
أخبار: اليمن: انقطاع جزئي للإنترنت بالمحافظات الشرقية حراء الاعصار
أخبار: مصرع العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين في جيزان
أخبار: تدمير 14 الية للجيش السعودي باتجاه جمارك حرض
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد خان
أخبار: وفاة القيادي المؤتمري محمد خان
أخبار: قيادات مؤتمر المحويت تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
أخبار: استهداف مواقع وتجمعات للعدوان ومرتزقته
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ احمد القعود
محافظات: إب..اهالي "عيقرة " يناشدون لإنقاذ أبنائها من العصابات
أخبار: الأرصاد يجدد تحذيره للصيادين في سقطرى
أخبار: وصول طائرة لقاحات لليونسيف إلى صنعاء
أخبار: رئيس مؤتمر أبين يؤكد رسوخ الوحدة في عيدها الـ(28)
أخبار: دك تجمعات للعدوان ومرتزقته بجيزان ونجران
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018