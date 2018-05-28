المؤتمرنت -

أمسية رمضانية..إصطفاف مؤتمري لمواجهة التحديات

عقدت‮ ‬مساء‮ ‬أمس‮ ‬بمقر‮ ‬معهد‮ ‬الميثاق‮ ‬الأمسية‮ ‬الرمضانية‮ ‬للفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بالدائرتين‮ ‬الـ‮(‬3،‮ ‬18‮) ‬بمديرية‮ ‬شعوب‮ ‬بأمانة‮ ‬العاصمة‮، بحضور‬عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب، والمهندس عائض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة عضو اللجنة الدائمة، وعبدالوهاب الدرة عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة .



وفي الامسية حيا عبده العدلة الذكرى الـ28 لقيام الوحدة وأكد على أهمية احتفاء الفعاليات المؤتمرية بهذه المناسبة الوطنية الغالية باعتبار المؤتمر التنظيم الذي كان له مع شريكه الحزب الاشتراكي اليمني شرف صُنع هذا الحدث التاريخي.



ونوه العدلة الى أن انعقاد الفعاليات مناسبة مهمة تأتي تدشيناً للأمسيات الرمضانية التي وجه بها الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وأهمية الاستغلال الأمثل لشهر رمضان وبما يسهم في إعادة تنشيط وتفعيل العمل التنظيمي.

هذا وكان العضوان حمود محمد النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمجلس أمانة العاصمة عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة »18« والأخ الدكتور محمد نجاد عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة الـ»3« قد ألقيا كلمتين أشادا خلالهما بالتفاعل الكبير للفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬وما‮ ‬يبدونه‮ ‬من‮ ‬استعداد‮ ‬وحماس‮ ‬في‮ ‬تنفيذ‮ ‬خطط‮ ‬المؤتمر‮ ‬والمشاركة‮ ‬في‮ ‬انجاز‮ ‬ذلك‮ ‬بالصورة‮ ‬التي‮ ‬تؤكد‮ ‬على‮ ‬أهمية‮ ‬وحيوية‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬الحزبية‮ ‬اليمنية‮.‬



ونوها الى أهمية انعقاد الأمسيات الرمضانية للوقوف المسئول أمام مختلف قضايا الوطن وما يواجهه من تحديات كبرى ومن عدوان غاشم، مؤكدين على أهمية الاصطفاف مع القيادة السياسية والتنظيمية العليا برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- لمواجهة التحديات..



وندد النقيب ونجاد في كلمتيهما بمحاولات تجزئة المؤتمر والإضرار بوحدته السياسية والفكرية والتنظيمية.. مؤكدين أن هذه المحاولات ستفشل بفضل الله ثم بفضل حالة الالتفاف الكبيرة للمؤتمريين حول قيادتهم السياسية ممثلة برئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو راس، وأن المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬سيظل‮ ‬قوياً‮ ‬وعصياً‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬المؤامرات‮ ‬التي‮ ‬تستهدف‮

‬كيانه‮ ‬ودوره‮ ‬الفاعل‮ ‬المنتصر‮ ‬للثورة‮ ‬والجمهورية‮ ‬والوحدة‮.‬



وطالب‮ ‬النقيب‮ ‬ونجاد‮ ‬مختلف‮ ‬الفعاليات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بضرورة‮ ‬تفعيل‮ ‬مختلف‮ ‬أنشطتهم‮ ‬الثقافية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬والخيرية‮مشيدين‮ ‬بعملية‮ ‬الاصطفاف‮ ‬التي‮ ‬يسجلونها‮ ‬مع‮ ‬تنظيمهم‮ ‬بروح‮ ‬وطنية‮ ‬وتنظيمية‮ ‬رائعة‮ ‬ليست‮ ‬بالغريبة‮ ‬على‮ ‬الوسط‮ ‬المؤتمري‮.‬



هذا وشهدت الأمسية مناقشة العديد من القضايا الوطنية والمؤتمرية المدرجة في جدول أعمالها..



حضر الأمسية محمد عبده مراد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ريمة عضو اللجنة الدائمة، ومطهر الماوري رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية شعوب، وحارث العمري وكيل وزارة الكهرباء عضو اللجنة الدائمة، وكل من الأخوة احمد الملصي، وعبدالله الحجري وعبداللطيف العمري وكلاء أمانة العاصمة اعضاء اللجنة الدائمة، وأحمد معياد رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بفرع الأمانة وكيل وزارة النقل عضو اللجنة الدائمة، وطواف سعد طواف وحميد السدعي عضوي قيادة فرع الأمانة بالاضافة الى الأخوين عامر صالح رفيق ومحمد الرحبي عضو اللجنة الدائمة وأعضاء قيادتي فرعي المؤتمر بالدائرتين الـ3 و18 وقيادات التكوينات القاعدية بالمراكز التنظيمية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمناصرة للمؤتمر.

