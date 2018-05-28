المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 28 غارة على 3 محافظات يمنية

شن طيران العدوان السعودي اليوم 10 غارات على مناطق متفرقة بمديرية ميدي بمحافظة حجة،



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي اليوم 8 غارات على مديريتي رازح و كتاف ، وأوضح مصدر محلي بمحافظة صعدة أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة القد بمديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 6 غارات على منطقة العطفين في مديرية كتاف , لافتا إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية الصليف.



فيما إستشهد مواطنان وأصيب آخر فجر اليوم إثر غارتين لطيران العدوان السعودي في مديرية الدريهمي بذات المحافظة



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، ما أدى إلى إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر.

