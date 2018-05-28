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المؤتمر نت - تكبد العدو السعودي ومرتزقته عدداً من القتلى والجرحى في قصف مدفعي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما شن سلاح الجو المسير غارات

قتلى وجرحى للعدوان ومرتزقته في عمليات للجيش
الإثنين, 28-مايو-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى للعدوان ومرتزقته في عمليات للجيش
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عدداً من القتلى والجرحى في قصف مدفعي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما شن سلاح الجو المسير غارات على مطار أبها ،

وذكر مصدر عسكري أن عدداً من جنود العدو السعودي ومرتزقته قتلوا وجرح آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في المجازيع و برج الدود وقبالة جبل دخان في قطاع جيزان .

وفي القطاع نفسه قنصت وحدة القناصة خمسة من مرتزقة الجيش السعودي شمال وادي المعايين , واثنين قبالة جبل دخان .

وأكد المصدر أن سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبها في عسير ما أدى إلى توقف الملاحة من وإلى المطار ، في حين تم تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية .

وفي نجران لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدفهم قبالة منفذ الخضراء وخلف جبال عليب ، فيما تم قنص أحد الجنود السعوديين في موقع الشبكة .

وأشار المصدر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الغزاة والمرتزقة خلال صد الجيش واللجان لعدد من زحوفاتهم باتجاه الساحل الغربي بمحافظة تعز ، لافتاً إلى أن الزحوفات استمرت يومين مع تحليق للطيران بأنواعه الذي شن عشرات الغارات.

و كسر أبطال الجيش واللجان محاولة زحف للمرتزقة على تبتي الخزان والحصن في حمير بمديرية مقبنة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تكبد المرتزقة قتلى وجرحى ودمرت ثلاث من آلياتهم خلال كسر محاولتي زحف مكثفتين على مواقع الجيش واللجان في حرض ، فيما تم كسر زحف آخر للمرتزقة شمال صحراء ميدي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.









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