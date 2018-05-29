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المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية عددا من معسكرات وتمركزات قوات الغزو والاحتلال في عدد من مناطق الساحل الغربي، وأوضح مصدر مسئول في وزارة الدفاع أن القوة الصاروخية استهدفت بسلسلة من الصواريخ البا

القوة الصاروخية تدك معسكرات للعدوان ومرتزقته
الثلاثاء, 29-مايو-2018
المؤتمرنت -
القوة الصاروخية تدك معسكرات للعدوان ومرتزقته
دكت القوة الصاروخية عددا من معسكرات وتمركزات قوات الغزو والاحتلال في عدد من مناطق الساحل الغربي، وأوضح مصدر مسئول في وزارة الدفاع أن القوة الصاروخية استهدفت بسلسلة من الصواريخ البالستية مواقع ومعسكرات قوات الغزو والاحتلال في الساحل الغربي، محققة إصابات نوعية وخسائر بشرية ومادية في قوات العدو وقياداته وغرف عملياته.

وأشار إلى أن استهداف القوة الصاروخية لقوى الغزو والاحتلال في الساحل الغربي جاء وفقا للإستراتيجية العسكرية التي يواجه من خلالها الجيش واللجان الشعبية معركة الساحل الغربي وفقا لمقتضيات مواجهة خطة العدو التي أعد لها في غرف عمليات أمريكية إسرائيلية بريطانية سعودية إماراتية مشتركة منذ وقت طويل.

وأكد المصدر أن العمليات العسكرية ضد قوى الغزو والاحتلال ستشهد تكتيكات دفاعية وهجومية تضمن التفوق على الأعداء والتنكيل بقواتهم دفاعا عن الأرض والعرض وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني.

وأشار المصدر إلى ما تحقق من إنجازات خلال الساعات الماضية تمثلت في كسر هجوم للعدو من شمال التحيتا وإحراق عدد من المدرعات لاذت بعدها القوات المهاجمة بالفرار رغم إسناد الطيران الحربي لها بأكثر من 13 غارة على مناطق متفرقة بالساحل الغربي.

وبين أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية جنوب حيس على مواقع مرتزقة العدوان الذين لاذوا بالفرار وتم أسر ثلاثة منهم .. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد من المواقع في محافظة تعز باتجاه حمير بعد كسرهم لزحف لقوى العدوان في تلك المنطقة.

وفي محافظة البيضاء أوضح المصدر أن قوات العدو ومرتزقته فشلت في محاولتها لاستعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية في منطقة قانية يوم أمس .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية تم خلالها السيطرة على عدد من المواقع في الوهبية وتم التنكيل بالعدو وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة رغم إسناد الطيران الحربي لهم .. لافتا إلى العدو حاول استعادة تلك المناطق في الوهبية لكنه فشل.

وجدد المصدر التأكيد على أن اليمن سيبقى حر أبي رغم ما يتعرض له من عدوان منذ أربع سنوات بفضل إيمان وثبات الشعب اليمني وعدالة قضيته .. لافتا إلى أن المدافعين عن الأوطان والأرض والعرض سيكون النصر حليفهم لتوكلهم على الله.








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