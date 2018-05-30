المؤتمرنت -

شركة النفط تؤكد توفر كميات كافية من المشتقات

أعلنت شركة النفط اليمنية عن توفر المواد البترولية بكميات كبيرة.. داعية المواطنين إلى عدم الإنجرار خلف الشائعات الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضعفاء النفوس لافتعال أزمات لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المواطن.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن هناك كميات كبيرة قادمة إلى أمانة العاصمة والمحافظات لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الساعات القادمة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت شركة النفط أنه سيتم الإشراف والرقابة على عملية توزيع هذه الكميات وبيعها للمواطنين بالسعر السائد.

