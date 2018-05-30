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المؤتمر نت - قتل وأصيب العشرات من قوى الغزو ومرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية

مصدر بالدفاع: مقتل وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة بعمليات نوعية
الأربعاء, 30-مايو-2018
المؤتمرنت -
مصدر بالدفاع: مقتل وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة بعمليات نوعية
قتل وأصيب العشرات من قوى الغزو ومرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية وتكبدوا خسائر كبيرة في العتاد الحربي، فيما استهدفت القوة الصاروخية بقاهر تو إم الباليستي معسكر الغزاة والمرتزقة في اللبنات بالجوف محققا إصابة مباشرة.

وأكد مصدر بوزارة الدفاع استهداف ثلاث آليات عسكرية محملة بالغزاة والمرتزقة ومصرع من مكان على متنها بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية.

حيث تم استهداف مدرعة بصاروخ موجه بمنطقة الجاح ومصرع طاقمها فيما تم تدمير طاقم عسكري بعبوة ناسفة في منطقة الجاح ومصرع من كان على متنة، ولقي أربعة مرتزقة مصرعهم إثر استهداف طقم عسكري في الفازة، كما تم إعطاب معدل 14 بقناصة 17ر12 في حيس جوار مدرسة القعقاع.

وأوضح المصدر أن المعارك تسير لصالح الجيش واللجان الشعبية الذين شنوا عملية هجومية نوعية بعد منتصف الليل على تبة الروسي وقرية الألواح.

وأكد المصدر أن العملية الهجومية المباغتة أدت إلى مقتل وإصابة من كان في تبة الروسي وفرار بقية المرتزقة قبل أن تعود القوة المهاجمة إلى مواقعها في منطقة الضباب بتعز.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة مواقع النوبة وجبل العويد والخزان الاستراتيجية في جبهة حمير بتعز وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الحدود أكد المصدر صد زحف هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما تم صد زحف باتجاه الصبة بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي.
سبأ








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