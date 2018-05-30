المؤتمر نت -

كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي واستهداف تجمعاتهم بصلية صواريخ بجيزان

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان.. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبال دخان.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال التصدي للزحف قبالة جبل دخان.

وفي سياق متصل دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم بعدد من المواقع بنجران.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من الصواريخ تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في حصن الحماد ومركز صلة.

وأشار المصدر إلى أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة غرب موقع السديس، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في ملتقى حصن الحماد.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية وجبال عليب بنجران.