المؤتمرنت -

طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة عدد من المحافظات

شن طيران العدوان السعودي 26 غارة على محافظات صنعاء ، تعز و صعدة ، فيما تعرضت مناطق حدودية متفرقة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن مواطناً استشهد بغارة لطيران العدوان على منطقة أتيس بمديرية كتاف محافظة صعدة ، وشن الطيران أربع غارات على منطقة الامارة ووادي الفحلوين بالمديرية نفسها .



واستهدف بخمس غارات منطقتي الجعملة و طخية بمديرية مجز ، و سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم ، كما شن غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح .



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية باقم و منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي محافظة صنعاء شن الطيران المعادي غارة على مديرية بني مطر ، وغارة على مديرية بلاد الروس ، و غارتين على مديرية نهم .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي البرح وحمير بمديرية مقبنة محافظة تعز .