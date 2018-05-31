المؤتمر نت -

مصرع وجرح عدد من جنود العدو بعمليات نوعية

قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحفهم قبالة جبل دخان بقطاع جيزان .



وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في تباب الشيخ وجبل الدود وموقع العمود و برج العبادية بالقطاع نفسه ، محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان أسقطت طائرة تجسس للعدوان قبالة منفذ علب في عسير ، كما تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ .



وفي نجران قصفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع و التبة الرملية وجبال عليب ، و تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في حصن الحماد ومركز صلة بصلية صواريخ .



ولفت المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة غرب موقع السديس ، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في ملتقى حصن الحماد .



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة إثر تدمير آليتين محملة بهم في جبهة الساحل الغربي ، كما تم تفجير مدرعتين ومصرع وجرح من كانوا على متنهما ، فيما تم تدمير مدرعة بصاروخ موجه .



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع قاهر m2على معسكر اللبنات التابع للغزاة والمرتزقة في محافظة الجوف .