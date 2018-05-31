المؤتمرنت -

الأرصاد يصدر تحذير جديد

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة و متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .



وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق والفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية ، وامتدادها إلى أجزاء من المناطق الصحراوية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية .



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار و عدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



ونبه المركز من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرقات والمنحدرات الجبلية ، محذراً من استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق والرعد .



وأوضح المركز أن أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة هطلت أمس على محافظتي صنعاء ذمار ومديرية السدة بمحافظة اب ، كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية على محافظات شبوة ، تعز ، إب ، حجة والمحويت .

