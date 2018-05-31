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المؤتمر نت - أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع

إسقاط طائرة أباتشي وانتصارات نوعية في مختلف الجبهات
الخميس, 31-مايو-2018
المؤتمر نت -
إسقاط طائرة أباتشي وانتصارات نوعية في مختلف الجبهات
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع ch4 في الجوازات قبالة منفذ علب.

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن الجبهات شهدت خلال الـ 24 الساعة الماضية انتصارات نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية وتكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد الحربي.

ففي جبهة المزرق صد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحف على التبة الحمراء والمواقع المجاورة لها وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي بينهم قيادات وقائد سرية الهجوم وشوهد طقمين محملين بالقتلى من الجيش السعودي.

وشن أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة خاطفة على مواقع العدو في جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر العدو.

وقال المصدر" إن الزحف الذي حاول العدوان ومرتزقته شنه على مديرية الدريهمي تحت غطاء جوي مكثف، انكسر بعد تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح وإحراق مدرعة بمن كان عليها وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعتين على الخط الساحلي بمن فيها من قوات الغزو والاحتلال ".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية أفشلت زحفا للعدو في منطقة الأجاشر، وكبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وتفجير آلية عسكرية قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا مكثفا باتجاه مواقعهم في النوبة والدار الشرقي بتعز، مكبدين القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة تكتيكية خلال ساعة على مواقع قوات العدوان في التبة السوداء وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

كما أكد المصدر أن كافة جبهات العزة والكرامة تشهد انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية على قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتها.

ولفت المصدر إلى أن تكتيكات وإستراتيجية المواجهة للجيش واللجان الشعبية كفيلة بتلقين العدوان السعودي ومرتزقته دروسا لن ينسوها وستسجل في تاريخ المواجهات العسكرية ومعارك ونضالات الشعوب ضد الغزاة والمحتلين والانتصار لقيم الحرية والعدالة والاستقلال.








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