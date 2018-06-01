المؤتمرنت -

قصف تجمعات لهم.. قنص 7 من جنود العدوان ومرتزقة

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته فيما تم قنص سبعة جنود سعوديين ومرتزقة في جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن القوة المدفعية دكت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر أبو المض وشمال المبخرة الشمالية وفي موقع برج المهدف والشبكة الشمالية بجبل جحفان.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر تدمير معدل 14.5 جنوب وادي المعايين بقذيفة آر بي جي، وقنص سبعة جنود سعوديين ومرتزقة شمال وجنوب وادي المعايين خلال الساعات الماضية.

