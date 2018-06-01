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المؤتمر نت - قال مصدر بوزارة الدفاع، إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات نوعية خلال الساعات الماضية في عدد من الجبهات كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتحييد عدد من المواقع العسكرية.

عمليات نوعية للجيش تستنزف العدوان وتحبط مخططاته
الجمعة, 01-يونيو-2018
المؤتمرنت -
عمليات نوعية للجيش تستنزف العدوان وتحبط مخططاته
قال مصدر بوزارة الدفاع، إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات نوعية خلال الساعات الماضية في عدد من الجبهات كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتحييد عدد من المواقع العسكرية.

وأكد المصدر شمولية ونجاح العمليات بحسب الأهداف المرصودة لها ووفق التكتيك المتبع لاستنزاف العدو وإحباط مخططاته.. مشيرا إلى أنه تم تدمير طقمين عسكريين يحملان مرتزقة وعتاد الحربي أثناء محولتهما الاقتراب باتجاه التباب الحمر.

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في قرية الحول بجبهة نهم أسفرت عن مقتل المرتزقة المتواجدين في الموقع.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية في جبهة نهم على مواقع المرتزقة في سفينة القتب وشعب الجرجور وتطهير موقع السفينة ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.. مؤكدا فشل عمليات استهداف المواقع بالمدفعية من قبل العدو ليحلق طيران العدوان للرصد ومتابعة العملية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية قبل أن يعودوا إلى مواقعهم سالمين، كما تم تدمير طقم في منطقة الصوح ومصرع من كان على متنه.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن جهة الساحل الغربي شهدت عدد من العمليات العسكرية الناجحة، حيث تم تدمير طقم بقذائف المدفعية في الفازة وتدمير معدل عيار 5ر14 وقنص ستة من المرتزقة في الفازة واستهداف ناقلة جند محملة بالأفراد بصاروخ موجه ومصرع وإصابة من كان على متنها، واستهداف ناقلة جند بعبوة ناسفة ومقتل وإصابة من كان على متنها من الغزاة السودانيين في جبهة المخا.

وفي جبهة الحدود أكد المصدر صد زحف على جبل شعير بجبهة عسير والتنكيل بالقوة المهاجمة، وتدمير طقم عسكري غرب موقع السديس في نجران ومقتل من كان على متنه من القوات السعودية.









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