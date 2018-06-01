المؤتمرنت -

إسقاط مروحية اباتشي.. دك مواقع للعدوان ومرتزقته

دك قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته ، وتم قنص سبعة جنود ومرتزقة في جيزان ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية مروحية أباتشي تابعة للعدوان .



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت مروحية أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجيزان ، كما تم تدمير رشاش عيار 14.5 جنوب وادي المعايين بقذيفة آر بي جي .





وأكد المصدر قنص سبعة جنود سعوديين ومرتزقة شمال وجنوب وادي المعايين ، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر أبو المض وشمال المبخرة الشمالية و موقع برج المهدف والشبكة الشمالية بجبل جحفان .



وفي نجران استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس ، و تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة غرب الموقع ومصرع من كانوا على متنها .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية دمرت آليتين للغزاة والمرتزقة ومصرع طاقمهما في جبهة الساحل الغربي ، و تم إحراق آليتين عسكريتين في مفرق الوازعية بتعز .

وأشار المصدر إلى مقتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان في استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية لتجمعاتهم في الصلو ، كما تم تدمير آلية لهم تحمل رشاش في عصيفرة بالمدفعية.

