أخبار غارة للعدوان على صنعاء المؤتمرنت -

غارة للعدوان على صنعاء



شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة على العاصمة صنعاء .



وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران العدوان استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر .

(سبأ)

















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