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أخبار
غارة للعدوان على صنعاء
الجمعة, 01-يونيو-2018
المؤتمرنت
-
غارة للعدوان على صنعاء
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة على العاصمة صنعاء .
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران العدوان استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر .
(سبأ)
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