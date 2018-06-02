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طيران العدوان يشن 5 غارات على ميدي

شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية سلسلة من الغارات على ميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات جبهة ميدي

(سبأ)

