المؤتمرنت -

4مواطنين ضحايا قصف سعودي وسلسله غارات على 3محافظات

استشهد وأصيب أربعة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية ، فيما شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات صعدة وحجة وعمران .





وأكد مصدر عسكري لوكالة (سبأ) استشهاد امرأة ومواطن وإصابة رجل وزوجه بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة .



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية ، فيما شن الطيران المعادي غارة على منطقة غمار بمديرية رازح .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران ، و خمس غارات على ميدي في محافظة حجة .

