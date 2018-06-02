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المؤتمرنت -
4مواطنين ضحايا قصف سعودي وسلسله غارات على 3محافظات
استشهد وأصيب أربعة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية ، فيما شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات صعدة وحجة وعمران .
وأكد مصدر عسكري لوكالة (سبأ) استشهاد امرأة ومواطن وإصابة رجل وزوجه بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة .
وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية ، فيما شن الطيران المعادي غارة على منطقة غمار بمديرية رازح .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران ، و خمس غارات على ميدي في محافظة حجة .
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