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المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم سودانيين مصرعهم وأصيب آخرون في كسر

مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيين في كسر زحوفات
السبت, 02-يونيو-2018
المؤتمر نت -
مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيين في كسر زحوفات
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم سودانيين مصرعهم وأصيب آخرون في كسر زحوفات و عمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي استهدفهم في جيزان وعسير والساحل الغربي .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً للجنود السعوديين في جبل قيس ، ودكت تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في قرية المدرسة بجيزان .

وأشار المصدر إلى تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه في تبة الرمضة ، وقنص خمسة من مرتزقة الجيش السعودي في المعايين .

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون خلال كسر زحف لهم غرب مجازة في عسير ، كما صد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي والجنود السودانيين قبالة منفذ علب ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد منهم وإحراق عدد من الآليات .

وفي جبهة الساحل الغربي ذكر المصدر أنه تم استهداف آليتين محملتين بالمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما ، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مصرعهم إثر استهداف تجمعاتهم .

ولفت المصدر إلى قنص ستة من الغزاة والمرتزقة في الجبهة نفسها .








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