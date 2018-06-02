المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير جديد

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



ودعا المركز في نشرته لحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة ، المواطنين إلى عدم التواجد في البيوت الطينية أثناء هطول الأمطار الغزيرة حفاظاً على حياتهم .



وتوقع المركز أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ، والفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المزنية وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية .



وحسب النشرة ستكون الأجواء في الساحل الجنوبي صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الجزء الغربي منه ، والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية نسيم خفيف إلى نشطة وسرعتها من 4 إلى 17 عقدة .



أما في الساحل الغربي فستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة ، والرياح السطحية شمالية غربية نسيم خفيف إلى معتدلة وسرعتها من 4 إلى 15 عقدة .



وذكر المركز أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الصحارى الشمالية الغربية ، حار نهاراً حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية .



و نبه المركز المواطنين القاطنين في تلك المناطق من ارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة .



وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة ، فيما تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة قد تتطور إلى عاصفة غير مكتملة وسرعتها من 12 إلى 30 عقدة .



وجدد المركز تنبيهه لمرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من الاضطراب الشديد للبحر في أرخبيل سقطرى نتيجة شدة سرعة الرياح وارتفاع الموج الذي يصل إلى 5.5 أمتار .



سبأ