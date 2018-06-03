المؤتمر نت -

طيران العدوان يشن غارتين على التحيتا

شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم غارتين على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .





وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة المغرف بمديرية التحيتا.



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