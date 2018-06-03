المؤتمر نت -

أمسية رمضانية تؤكد التفاف المؤتمريين خلف قيادتهم

أكد‮ت ‬قيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬وأنصار‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬في‮ ‬فروع‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬التفافهم‮ ‬الى‮ ‬جانب‮ ‬قيادة‮ ‬المؤتمر‮ ‬ممثلة‮ ‬بالشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬

وجدد مؤتمريو الدوائر »1، 2، 6، 7، 13، 14« في الأمسية الرمضانية الموسعة التي أقيمت -مساء السبت السبت- بمعهد الميثاق تمسكهم بنهج الميثاق الوطني وحفاظهم على المكتسبات الوطنية والمنجزات التي تحققت وكان للمؤتمر الشعبي العام الاسهام الأكبر في تحقيقها.



الأستاذ‮ ‬محمد‮ ‬حسين‮ ‬العيدروس‮ ‬وجه‮ ‬في‮ ‬مستهل‮ ‬كلمته‮ ‬تحيات‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮- ‬للمشاركين‮ ‬في‮ ‬الأمسية‮ ‬ومباركته ‬للفعالية‮.‬

ودعا‮ ‬العيدروس‮ ‬لمزيد‮ ‬من‮ ‬وحدة‮ ‬الصف‮ ‬والتآخي‮ ‬والتلاحم‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬هذه‮ ‬الظروف‮ ‬التي‮ ‬يمر‮ ‬بها‮ ‬الوطن‮ ‬ويمر‮ ‬بها‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬نتيجة‮ ‬للعدوان‮ ‬الغاشم‮ ‬والحصار‮ ‬المطبق‮ ‬على‮ ‬بلادنا‮.‬

وأضاف‮: ‬أننا‮ ‬على‮ ‬يقين‮ ‬أنكم‮ ‬كقيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬ستبذلون‮ ‬جهوداً‮ ‬لتماسك‮ ‬شعبنا‮ ‬وإلتفافكم‮ ‬حول‮ ‬قيادة‮ ‬مؤتمر‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬وقيادة‮ ‬اللجنة‮ ‬العامة‮ ‬واللجنة‮ ‬الدائمة‮.‬

وأوضح‮ ‬رئيس‮ ‬معهد‮ ‬الميثاق‮ ‬أن‮ ‬إخلاص‮ ‬المؤتمريين‮ ‬والوطنية‮ ‬التي‮ ‬يتحلون‮ ‬بها‮ ‬هي‮ ‬أساس‮ ‬أي‮ ‬نشاط‮ ‬مثمر‮.‬

مشدداً‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬الظروف‮ ‬الصعبة‮ ‬الراهنة‮ ‬لن‮ ‬تثني‮ ‬المؤتمر‮ ‬عن‮ ‬مواصلة‮ ‬نشاطه‮ ‬الوطني‮ ‬والتنظيمي‮ ‬والسياسي‮.‬

وبيّن‮ ‬أن‮ ‬المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬له‮ ‬تجربته‮ ‬المتفردة‮ ‬التي‮ ‬تمتد‮ ‬لـ34‮ ‬عاماً‮ ‬وقد‮ ‬تعلمنا‮ ‬وتعلمتم‮ ‬من‮ ‬مدرسة‮ ‬الشهيد‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ -‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬رحمه‮ ‬الله‮- ‬التي‮ ‬تشبع‮ ‬بها‮ ‬من‮ ‬الوثيقة‮ ‬الأساسية‮ ‬الميثاق‮ ‬الوطني‮.‬



من‮ ‬جانبه‮ ‬قال‮ ‬الدكتور‮ ‬جمال‮ ‬الخولاني‮ -‬عضو اللجنة العامة رئيس‮ ‬فرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬بأمانة‮ ‬العاصمة‮: ‬إن‮ ‬قيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬الأمانة‮ ‬سيظلون‮ ‬على‮ ‬عهدهم‮ ‬ووفائهم‮ ‬لتنظيمهم‮ ‬الرائد‮ ‬ مهما‮ ‬كانت‮ ‬الظروف‮ ‬والتحديات‮.‬

مشدداً‮ ‬على‮ ‬مزيد‮ ‬من‮ ‬رص‮ ‬الصفوف‮ ‬وتعزيز‮ ‬الوحدة‮ ‬الداخلية‮ ‬والتيقظ‮ ‬للمؤامرات‮ ‬التي‮ ‬تحاك‮ ‬ضد‮ ‬الوطن‮ ‬والمؤتمر‮ ‬بشكل‮ ‬خاص‮.

وأشار‮ ‬الى‮ ‬أنه‮ ‬بفضل‮ ‬وحدة‮ ‬ووعي‮ ‬وتماسك‮ ‬قيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬وأنصار‮ ‬المؤتمر‮ ‬فإنهم‮ س‬يتغلبون‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬هذه‮ ‬المؤامرات‮ ‬وإفشالها‮.‬



وفي سياق متصل ألقى الأخ عبداللطيف العمري كلمة قيادات فروع المؤتمر في صنعاء القديمة والصافية ومديرية التحرير أشار فيها الى المكانة التي يحظى بها المؤتمر الشعبي العام في صفوف الجماهير والى أهمية المنجزات التي تحققت في عهده وعلى رأسها إعادة تحقيق الوحدة المباركة.



حضر الامسية الأستاذ طه الهمداني - رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية- والاستاذ عايض الشميري نائب رئيس فرع العاصمة والاستاذ رمزي الاغبري رئيس اللجنة الفنية والمهندس حارث العمري والأستاذ حميد السدعي وعدد من القيادات التنظيمية.