المؤتمر نت - أمسية رمضانية تؤكد التفاف المؤتمريين خلف قيادتهم أكدت قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في فروع أمانة العاصمة التفافهم الى جانب قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وجدد مؤتمريو الدوائر »1، 2، 6، 7، 13، 14« في الأمسية الرمضانية الموسعة التي أقيمت -مساء السبت السبت- بمعهد الميثاق تمسكهم بنهج الميثاق الوطني وحفاظهم على المكتسبات الوطنية والمنجزات التي تحققت وكان للمؤتمر الشعبي العام الاسهام الأكبر في تحقيقها.
وفي سياق متصل ألقى الأخ عبداللطيف العمري كلمة قيادات فروع المؤتمر في صنعاء القديمة والصافية ومديرية التحرير أشار فيها الى المكانة التي يحظى بها المؤتمر الشعبي العام في صفوف الجماهير والى أهمية المنجزات التي تحققت في عهده وعلى رأسها إعادة تحقيق الوحدة المباركة.
حضر الامسية الأستاذ طه الهمداني - رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية- والاستاذ عايض الشميري نائب رئيس فرع العاصمة والاستاذ رمزي الاغبري رئيس اللجنة الفنية والمهندس حارث العمري والأستاذ حميد السدعي وعدد من القيادات التنظيمية.