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المؤتمر نت - استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه الشيخ يحيى الراعي الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب وعضوي اللجنة العامة للمؤتمر الاستاذ خالد الديني والاستاذ جلال الرويشان

رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي الى اليمن
الأحد, 03-يونيو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي الى اليمن
استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه الشيخ يحيى الراعي الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب وعضوي اللجنة العامة للمؤتمر الاستاذ خالد الديني والاستاذ جلال الرويشان مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن السيد مارتن غريفيث ونائبه السيد معين شريم وطاقم مكتبه .

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالمبعوث الاممي ونائبه وطاقم عمله مشيدا بالجهود التي بذلها من خلال جولاته المكوكية ولقاءاته الكثيرة التي استمع فيها الى وجهات نظر مختلفة .

وجدد ابوراس موقف المؤتمر الشعبي العام الحريص على دعم الجهود الاممية الرامية الى تحقيق السلام الشامل والعادل من خلال ايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية يشارك فيها الجميع وبما يسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وامنه وامن جيرانه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

واشار رئيس المؤتمر الى المعاناة الكبيرة التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف المجالات خاصة في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء مجددا المطالبة بفتح المطار امام حركة الملاحة وبما يسهم في افساح المجال امام سهولة نقل المرضى للعلاج خارج البلاد وعودة العالقين .

وشدد ابوراس على ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سلمي يرفض العنف واستخدام القوة وينشد بناء دولة مدنية حديثة قائمة على النظام والقانون والعدل والحرية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.

من جانبه عبر المبعوث الاممي الى اليمن السيد مارتن غريفيث عن شكره لقيادة المؤتمر مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي حزب يمتلك رؤية وخبرة كبيرة في شؤون الحكم.

واطلع المبعوث قيادة المؤتمر على الافكار التي توصل اليها عقب لقاءاته الكثيرة التي عقدها مع مختلف الاطراف والشخصيات اليمنية .

واشار الى ان زياراته الى صنعاء ستتوالى وانه سيقدم تقريرا الى مجلس الامن الدولي في 18 من يونيو الجاري معربا عن امله في سرعة اطلاق جولة مفاوضات جديدة تسهم في ايقاف الحرب وتحقيق السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني .








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