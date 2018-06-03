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تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بجيزان
الأحد, 03-يونيو-2018
المؤتمرنت
-
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بجيزان
دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية للمرتزقة الجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان.
وأكد مصدر عسكري تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجة في منفذ الطوال ومصرع وجرح من كان على متنها.
(سبأ)
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