المؤتمرنت -

إتلاف مواد غذائية وتمور منتهية الصلاحية

اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم كميات من المواد الغذائية والتمور وسجائر المعسل المنتهية والغير صالحة للاستخدام الآدمي.





وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع أن البضائع التي تم إتلافها تتكون من اثنين طن مواد غذائية متنوعة وطن تمور، بالإضافة إلى طن من سجائر المعسل.



وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار الذين يقومون باستغلال ظروف العدوان والحصار لبيع البضائع الفاسدة والمنتهية للمواطنين.. مشيدا بجهود فرق التفتيش في ضبط البضائع والسلع منتهية الصلاحية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار شايع إلى أن مكتب الصناعة قام بتكثيف عملية الرقابة والنزول الميداني للأسواق خلال الشهر الفضيل .. مثمناً تعاون التجار الذين يتقدمون إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن البضائع المنتهية.

