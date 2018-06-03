المؤتمرنت- ماجد عبد الحميد -

6 دوائر بمؤتمر الأمانة تؤكد تمسكها بمبادئ الميثاق الوطني

أقامت فروع مؤتمر امانة العاصمة في 6 دوائر مساء اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء لقاءا تنظيميا موسعا بحضور عددا من قيادات المؤتمر الشعبي العام في الدوائر والمراكز التنظيمية بإمانة العاصمة..



واستهل اللقاء التنظيمي بقراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن ، ثم السلام الجمهوري ، مرددين بعد ذلك هتاف: "بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن"..



ونقل المهندس جمال الخولاني عضو اللجنة العامة ورئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة في‮ ‬مستهل‮ ‬كلمته‮ ‬تحيات‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬ رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮- ‬للمشاركين‮ ‬في‮ ‬الأمسية‮ ‬ومباركته ‬للفعالية‮.. وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في لقائهم التنظيمي الموسع..



واعتبر القيادي المؤتمري الخولاني ان لقاء اليوم الذي جمع دوائر: ( التاسعة، والثامنة، والرابعة، والخامسة، والعاشرة، والحادية عشر) والخاص بالقيادات التنظيمية لتلك الدوائر والمراكز يعد لقاءا نوعيا ومتميزا خصوصا في هذا الايام الطيبة من شهر رمضان المبارك..



ودعا‮ الخولاني جميع المؤتمريين ‮إلى مزيد‮ ‬من‮ ‬وحدة‮ ‬الصف‮ ‬والتآخي‮ ‬والتلاحم‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬هذه‮ ‬الظروف‮الحرجة ‬التي‮ ‬يمر‮ ‬بها‮ ‬الوطن‮ ‬ويمر‮ ‬بها‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬..



وقال‮: ‬إننا‮ ‬على‮ ‬يقين‮ ‬أنكم‮ ‬كقيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬ستبذلون‮ ‬جهوداً‮ ‬كبيرة لتماسك‮ ‬شعبنا‮ ‬وإلتفافكم‮ ‬حول‮ ‬قيادة‮ ‬مؤتمر‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬وقيادة‮ ‬اللجنة‮ ‬العامة‮ ‬واللجنة‮ ‬الدائمة‮.‬.



واستعرض الخولاني موجزا مختصرا من مسيرة عطاء المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة الماضية على كافة المجالات والأصعدة ، وقال: يحق لجميع المؤتمريين والمؤتمريات أن يفتخروا بما حققه المؤتمر الشعبي العام لليمن واليمنيين في كافة المجالات وخصوصا في المجال الانساني في رمضان من كل عام..



وقال رئيس فرع المؤتمر بالامانة: لقد فقدنا جميعا خيرة من قياداتنا الوطنية وعلى رأسهم الشهيد الزعيم القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام.. وأضاف: لكن مبادئهم وسلوكياتهم الطيبة والوطنية العظيمة ستظل راسخة رسوخ الجبال في قلوبنا وصدورنا ما حيينا ..



من جانبه عبد الرحمن الفراص رئيس الدائرة الرابعة ، القى كلمة الدوائر الـ6 المشاركة في اللقاء الموسع ، اكد فيها ان أعضاء المؤتمر الشعبي العام في هذه الدوائر سيظلون أوفياء لتنظيمهم ووطنهم تجاه كل المؤامرات التي تهدد سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ، خاصة "وان تنظيما الرائد مثل ولا زال يمثل دعامة اساسية في هذا الوطن الغالي ومثل ايضا عامل استقرار وطمأنينة في المجتمع"..



وشدد الفراص على اهمية وضرورة وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية للمؤتمر. معبرا عن شكره وتقديره الكبير للجميع لمشاركتهم اليوم في هذا اللقاء الهام.. وقال : ان اللقاء يأتي امتدادا للفعاليات التنظيمية التي يقيمها فرع مؤتمر امانة العاصمة ..



وتقدم بالشكر الجزيل لقيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ جمال عبد الخالق الخولاني وزملائه في قيادة الفرع على حسن القيادة والإدارة للفرع خلال مختلف الفترات والظروف..



كما عبر عن شكره ونيابة عن رؤساء الدوائر والمراكز لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق امين ابو راس ورفاقه من الأمناء العامين المساعدين واعضاء اللجنة العامة على جهودهم الجبارة في الحفاظ تماسك هذا التنظيم الرائد ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الكبيرة..



إلى ذلك جدد‮ت ‬قيادات‮ ‬المؤتمر المشاركة في اللقاء التأكيد على ‮‬التفافها‮ ‬الى‮ ‬جانب‮ ‬قيادة‮ ‬المؤتمر‮ ‬ممثلة‮ ‬بالشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬. مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بنهج الميثاق الوطني وحفاظهم على المكتسبات الوطنية والمنجزات التي تحققت لليمن واليمنيين وكان للمؤتمر الشعبي العام الاسهام الأكبر في تحقيقها..

