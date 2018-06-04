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كسر زحف لمرتزقة العدوان بالجوف

صد الجيش اليمني واللجان الشعبية امس زحف واسع لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف شرق الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال كسر زحف لهم بإتجاه منطقة القعيف بمديرية خب والشعف.

(سبأ)

















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