المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من تدفّق مفاجئ لسيول الامطار

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة .





وأوضح المركز في نشرته الجوية ، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية بخاصة الجنوبية الغربية منها . وحسب المركز قد تشمل الأمطار أجزاءً من السواحل الشرقية .



ودعا المركز الموطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية ، و عدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



وحذر المركز سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرقات والمنحدرات الجبلية .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المركز إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة أمس على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية بخاصة محافظات إب ، تعز ولحج.

