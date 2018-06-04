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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال .

طيران العدوان يشن 20 غارة على 3 محافظات
الإثنين, 04-يونيو-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 20 غارة على 3 محافظات
واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال .

وأكد مصدر عسكري استشهاد تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بغارة لطيران العدوان على منزل في العشة بمدينة باقم محافظة صعدة .

وأوضح المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 15 غارة على مديرية التحيتا وغارتين على مطار الحديدة الدولي .

وفي مديرية نهم شن طيران العدوان السعودي غارة على منطقة المجاوحة .








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