المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 20 غارة على 3 محافظات

واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال .



وأكد مصدر عسكري استشهاد تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بغارة لطيران العدوان على منزل في العشة بمدينة باقم محافظة صعدة .



وأوضح المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 15 غارة على مديرية التحيتا وغارتين على مطار الحديدة الدولي .



وفي مديرية نهم شن طيران العدوان السعودي غارة على منطقة المجاوحة .

