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المؤتمر نت - نظمت فروع مؤتمر امانة العاصمة في خمس دوائر مساء اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء لقاءا تنظيميا موسعا برعاية كريمة من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، وحضور نائب رئيس فرع

مؤتمريو الامانة بـ 5 دوائر يؤكدون تماسك جبهة المؤتمر الداخلية
الإثنين, 04-يونيو-2018
المؤتمرنت - ماجد عبد الحميد -
مؤتمريو الامانة بـ 5 دوائر يؤكدون تماسك جبهة المؤتمر الداخلية
نظمت فروع مؤتمر امانة العاصمة في خمس دوائر مساء اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء لقاءا تنظيميا موسعا برعاية كريمة من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، وحضور نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة المهندس عائض الشميري، وعدد من قيادات المؤتمر في الدوائر والمراكز التنظيمية بامانة العاصمة،

وبدأ اللقاء التنظيمي بقراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام (السابق)والأمين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن ، ثم السلام الجمهوري ، مرددين بعد ذلك هتاف: "بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن"..

ونقل المهندس جمال عبد الخالق الخولاني عضو اللجنة العامة ورئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة في‮ ‬مستهل‮ ‬كلمته‮ ‬تحيات‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬ رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮- ‬للمشاركين‮ ‬في‮ ‬الأمسية‮ ‬ومباركته ‬للفعالية‮.. وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في لقائهم التنظيمي الموسع..

وشدد الخولاني على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية للمؤتمر.. معبرا في ذات الوقت عن شكره وتقديره الكبير للجميع لمشاركتهم الفاعلة اليوم في هذا اللقاء..

وقال: إن هذه اللقاءات والامسيات التنظيمية تأتي لتعزيز التواصل التنظيمي وروح التكافل الاجتماعي بين ابناء الوطن الواحد .. وأضاف: كما انها تأتي امتدادا للفعاليات التنظيمية التي يقيمها فرع مؤتمر أمانة العاصمة ..

وأوضح رئيس مؤتمر الامانة ان لقاء اليوم الذي جمع الدوائر: ( 12، 15، 16، 17، 19) والخاص بالقيادات التنظيمية لتلك الدوائر والمراكز يعد لقاءا نوعيا ومتميزا خصوصا في هذا الايام الطيبة من شهر رمضان الكريم..

وحث‮ القيادي المؤتمري جميع المؤتمريين ‮على مزيد‮ ‬من‮ ‬وحدة‮ ‬الصف‮ ‬والتآخي‮ ‬والتلاحم‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬هذه‮ ‬الظروف‮الحرجة ‬التي‮ ‬يمر‮ ‬بها‮ ‬الوطن‮ ‬ويمر‮ ‬بها‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬..وقال‮: ‬إننا‮ ‬على‮ ‬يقين‮ ‬أنكم‮ ‬كقيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬ستبذلون‮ ‬جهوداً‮ ‬كبيرةلتماسك‮ ‬شعبنا‮ ‬وإلتفافكم‮ ‬حول‮ ‬قيادة‮ ‬مؤتمر‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬وقيادة‮ ‬اللجنة‮ ‬العامة‮ ‬واللجنة‮ ‬الدائمة‮.‬.

وتطرق الخولاني إلى مسيرة العطاء الإنسانية للمؤتمر الشعبي العام في المراحل الماضية ، خصوصا في مجال الأعمال الإنسانية في رمضان من كل عام والمتمثلة بتوزيع اعداد كبيرة من السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة في كل مديريات امانة العاصمة وغيرها من المناطق اليمنية الاخرى.. وقال " إن المؤتمر وجد من الشعب ولأجل الشعب وفي خدمة الشعب"..

واضاف رئيس فرع المؤتمر: لقد فقدنا جميعا خيرة من قياداتنا الوطنية وعلى رأسهم الشهيد الزعيم القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ورفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام.. مشيرا الى أن مبادئهم وسلوكياتهم الطيبة والوطنية العظيمة ستظل راسخة رسوخ الجبال في قلوبنا وصدورنا ما حيينا ..

من جهته رحب الدكتور عصام العابد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر في كلمته باللقاء الموسع بالحاضرين جميعا.. وهنأهم بانعقاد هذا اللقاء التنظيمي الذي وصفه بـ (الهام والمثمر) ، وقال العابد: ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام في هذه الدوائر سيظلون اوفياء لتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام وسيتصدون بكل قوة وبسالة لكل المؤامرات والدسائس التي تسعى للنيل من المؤتمر والوطن اليمني ككل..

واشار العابد إلى ان المؤتمر لازال تنظيما رائدا ويمثل دعامة اساسية في هذا الوطن الغالي ومثل ايضا عامل استقرار وطمأنينة في المجتمع..

وتقدم بالشكر الجزيل لقيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة ممثلة بالاستاذ جمال عبد الخالق الخولاني وزملائه في قيادة الفرع على حسن القيادة والإدارة للفرع خلال مختلف الفترات والظروف..

كما عبر عن شكره ونيابة عن رؤساء الدوائر والمراكز لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق امين ابو راس ورفاقه من الامناء العامين المساعدين واعضاء اللجنة العامة على جهودهم الجبارة في الحفاظ تماسك هذا التنظيم الرائد ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الكبيرة..

وبدورها جدد‮ت ‬قيادات‮ ‬المؤتمر المشاركة في اللقاء التأكيد على ‮‬التفافها‮ ‬الى‮ ‬جانب‮ ‬قيادة‮ ‬المؤتمر‮ ‬ممثلة‮ ‬بالشيخ‮ ‬صادق‮ بن ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس‮ -‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬. مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بنهج الميثاق الوطني وحفاظهم على المكتسبات الوطنية والمنجزات التي تحققت لليمن واليمنيين وكان للمؤتمر الشعبي العام الاسهام الأكبر في تحقيقها..

ونقلت قيادات المؤتمر بفروع ومراكز الامانة تحياتها وتهانيها لجميع اعضاء وعضوات وانصار المؤتمر في كل ربوع اليمن بمناسبة انقعاد هذه اللقاءات التنظيمية وقدوم شهر رمضان المبارك..








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