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المؤتمر نت - بعث فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي التربوي الأستاذ محمد العلاية

مؤتمر إب يعزي بوفاة الأستاذ العلاية
الثلاثاء, 05-يونيو-2018
المؤتمرنت -
مؤتمر إب يعزي بوفاة الأستاذ العلاية
بعث فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي التربوي الأستاذ محمد العلاية جاء فيها:
(نص التعزية)
(( يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي و أدخلي جنتي )) ،،، صدق الله العظيم ،،،


الاخ العزيز أ. د/ وليد محمد عبدالله العلاية الاكرم .
الاخ العزيز أ. د/ خالد محمد عبدالله العلاية الاكرم .
الاخ العزيز الأستاذ/ نبيل محمد عبدالله العلاية الاكرم .



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..


ببالغ الاسئ وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم المعلم الناجح والتربوي القدير والقيادي المؤتمري البارز الأستاذ/ محمد عبدالله العلاية - مدير مدرسة النهضة ( سابقاً ) ..



الذي انتقل الى جوار ربه فجر يوم الاثنين 19 رمضان 1439هـ الموافق 4/ 6/ 2018 م . بعد حياة حافلة من البذل والعطاء والاخلاص والتضحية في خدمة الوطن في مجال التربية والتعليم والعلم والمعرفة ..

حيث كان رحمه الله مثالاً للمعلم الناجح والمربي الفاضل والقيادي التربوي القدوة والمتفاني والمخلص وكان مشعلاً ورمزاً للعلم والمعرفة ..

والذي برحيلة خسرت اليمن بشكل عام ومحافظة إب بشكل خاص أحد أبرز رجالاتها الاوفياء والصادقين وقياداتها التربوية الفذة الذي تعلم وتخرج على يده الكثير من القيادات الاكاديمية والعلمية والمعلمين والوزراء والقيادات التنفيذية والادارية والمسئولين ..


وبهذا المصاب الجلل أتقدم بأسمي شخصياً ونيابةً عن أخواني أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وكافة قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر بالمحافظة إليكم والى أخوانكم وكافة آلـ ( العلاية ) الـكــرام . بــأحـــر الـتعــازي وخالص المواســـاة ..


سائلاً الله عز وجل ان يتغمد فقيدنا جميعاً بواسع رحمتة ومغفرتة ورضوانة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم ويلهم كل أهله وذوية ومحبية الصبر والسلوان وعظم الله اجركم ..


( انا لله وانا اليه راجعون )


الـمعـزون ..
قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب
عنهم المهندس/
عـقـيل حـزام فـاضـل
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة إب .








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