المؤتمرنت -

كسر زحف للغزاة وانتصارات للجيش واللجان بمختلف الجبهات

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ونفذوا عمليات هجومية على مواقع المرتزقة في جبهات أخرى ودمروا عدداً من آلياتهم فيما دكت المدفعية تجمعاتهم وكبدتهم خسائر كبيرة .



وأكد مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة شرق الجاح بجبهة الساحل الغربي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم و تدمير آليتين عسكريتين .



ودمر الجيش واللجان بصاروخ موجه مدرعة عسكرية بمنطقة الفازة في الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها ، كما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية أخرى محملة المرتزقة في الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها.



وأوضح المصدر أن سلاح الإسناد المدفعي دك تجمعات للمرتزقة في القيادة وعدة تباب قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أن عدداً من المرتزقة قتلوا وأصيبوا خلال محاولة تسلل فاشلة غرب موقع السديس .



وفي عسير نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على عدد من التباب التى يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي في مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بإطلاق صاروخ زلزال 1 وقذائف مدفعية على تجمعهم بالمنتزه في الخوبة بجيزان ، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم إثر محاولة تسلل فاشل لهم قبالة جبل قيس ولاذ البقية بالفرار .



وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالأفراد في قرية المبخرة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها ، كما تم تدمير دبابة ابرامز سعودية بصاروخ موجه قبالة جبل دخان ، فيما لقي أحد المرتزقة مصرعه قنصاً شرق موقع جحفان .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة في منطقة ناطع بمحافظة البيضاء وتمكنوا من السيطرة على عدة تباب وتطهيرها واغتنام عدد من الأسلحة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة .



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة عقب عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في الأجاشر بمحافظة الجوف .