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أخبار
طيران العدوان يشن غارتين على عمران
الثلاثاء, 05-يونيو-2018
المؤتمر نت
-
طيران العدوان يشن غارتين على عمران
شن طيران العدوان السعودي فجر اليوم غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة (سبأ) أن الغارتين استهدفتا منطقة العمشية بالمديرية .
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