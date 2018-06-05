المؤتمر نت -

طيران العدوان يشن غارتين على عمران

شن طيران العدوان السعودي فجر اليوم غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة (سبأ) أن الغارتين استهدفتا منطقة العمشية بالمديرية .