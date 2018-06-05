المؤتمر نت -

تدمير10اليات ومصرع عشرات المرتزقةبكسر زحوفات بالجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بكسر الجيش واللجان الشعبية ستة زحوفات لهم في مديرية خب والشعف شرق الجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية كبدت مرتزقة العدوان عشرات القتلى والجرحى خلال زحوفاتهم بإتجاه مناطق الصبرين والخليفين والمهاشمة وأجبرتهم على الفرار مخلفين جثث قتلاهم.



وأكد المصدر تدمير 10 آليات لمرتزقة العدوان خلال التصدي لزحوفاتهم .



ولفت المصدر إلى أن زحوف المرتزقة استمرت على مديرية خب والشعف منذ فجر اليوم حتى الظهيرة قبل كسرها وفرار من تبقى منهم رغم الإسناد المكثف من طيران العدوان.