المؤتمرنت -

المبعوث الأممي يغادر صنعاء

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مباحثاته في صنعاء بالمثمرة.





وقال غريفيث في مؤتمر صحفي بمطار صنعاء الدولي لدى مغادرته والوفد المرافق له اليوم " أنا سعيد جداً بزيارتي الثانية لليمن وكانت مباحثاتي مثمرة مع كبار قيادة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حول رؤية السلام التي سأطرحها على مجلس الأمن خلال الشهر الحالي" .



وأضاف " كما تشجعني أيضاً ردود الفعل التي وجدتها في هذه الزيارة من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع المحاورين بالإضافة إلى ردود الأفعال من الفاعلين الدوليين خلال الاجتماعات المنصرمة" .



وقال " أروم جداً إلى الدفع بعملية السلام إلى الأمام لأن مضي يوم واحد بدون سلام يفضي إلى فقدان مزيد من الأبرياء في اليمن".. مؤكدا أنه لا مجال للتأخير في الدفع بعملية السلام ويجب أن نمضي قدماً لإحلال السلام في اليمن.



وأشار المبعوث الأممي، إلى أن هناك جملة من المواضيع الهامة التي يتعين مناقشتها والمتعلقة بالجانب الإنساني واستمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.. موضحاً أنه سيحث كافة الأطراف للعمل من أجل فتح المطار أمام الرحلات التجارية.



وقال" سمعت خلال الزيارة رؤى كثير من الخبراء فيما يخص عدم الارتياح من الهجوم على الحديدة والعواقب الإنسانية الناتجة عنه".. معربا عن قلقه الشديد تجاه هجوم الحديدة وما سيخلفه من عواقب وخيمة.



وأضاف " وكجزء من العواقب الإنسانية لهذا الهجوم التي يمكن تلافيها أيضاً لا بد لي أن أعرج على تأثير ذلك على مسار العملية السياسية وعلى المسار الرامي إلى إحلال السلام".



وتابع " نحن نعمل وبتركيز قوي على الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام وإعادة الشروع بالمفاوضات التي توقفت، وهذا الأمل سيكون في المستقبل القريب وهو ما سأناقشه في مجلس الأمن بعد أن أقدم الإحاطة خلال عشرة أيام من الآن".



وقال المبعوث الأممي " أود أن وجه رسالتي الأخيرة إلى كافة الأطراف باليمن من أجل خلق بيئة مواتية للشروع بعملية السلام من أجل مستقبل واعد لليمن".



كان في وداعه نائب رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية المستشار وازع سعدان ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف .