المؤتمرنت -

شركة الغاز: 106 نقاط بيع مباشر للغاز بالعاصمة

قالت الشركة اليمنية للغاز أن عدد نقاط البيع المباشر للغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة بلغت 106 نقاط في مختلف أحياء الأمانة.



وأكدت الشركة في بيان تلقته الحرص على تحقيق استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في السوق المحلية.



وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بإنزال كميات كبيرة من الغاز وزيادة عدد نقاط البيع المباشر للمواطنين والتي وصلت إلى 106 نقاط بيع مباشر في أحياء الأمانة عبر الدينات.



وبينت الشركة أن هذا الإجراء تزامن مع تخصيص 42 طرمبة غاز لوسائل النقل في محيط الأمانة إضافة إلى حصص المديريات من خمس محطات مركزية تصل كمية التسويق إلى 60 ألف أسطوانة توزع عن طريق عقال الحارات وكذا تموين المطاعم في مديريات أمانة العاصمة من أربع محطات مركزية.



وبحسب الشركة فإن مسحوبات المديريات بالأمانة تتناقص لعد سحب المديريات لحصصها .. مبينة أن الوضع مستقر في المحافظات فيما يتعلق بتوفر مادة الغاز المنزلي.

