المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ أحمد دهرة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للأخوة ناجي وايوب أحمد ناصر دهرة وكافة مشايخ وقبائل بني جرموز وبني الحارث بوفاة الشيخ أحمد ناصر دهرة عضو اللجنة الدائمة.



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"