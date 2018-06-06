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المؤتمر نت - نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في عدد من الجبهات وفي مقدمتها جبهة الساحل

مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
الأربعاء, 06-يونيو-2018
المؤتمر نت -
مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في عدد من الجبهات وفي مقدمتها جبهة الساحل خلال الساعات الماضية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبناء تهامة الأحرار نفذوا عملية هجومية على مواقع قوى الغزو والاحتلال شرق الجاح وتم اجتياز الخطوط الأمامية للعدو وصولا إلى خطوطه الدفاعية التي تم إسقاطها والسيطرة عليها وكذا بعض المزارع والمواقع.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم والعمليات العسكرية استغرقت أربع ساعات لتحقيق أهدافها وإسقاط المواقع المستهدفة وسقوط عدد كبير من المرتزقة والغزاة بين قتيل وجريح فيما لاذ العشرات بالفرار نتيجة الهزيمة التي لحقت بهم.

ولفت المصدر إلى أنه تم اغتنام مدرعتين وطقم .. مبينا أن طيران الاستطلاع وطائرات الاباتشي والطيران الحربي شن خمس غارت في محاولة لإسناد قوات العدو.

كما دكت القوة الصاروخية بصاروخين زلزل 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة في مواقع هامة على الساحل الغربي محققة إصابات مباشرة بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار 12.7بقذيفة أر بي جي ومصرع طاقمها.

وفي جبهة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المرتزقة والغزاة في المتون من بينهم المدعو فلاح بن شافي الهاجري الملقب أبو شافي وهو ضباط كويتي من ضباط تحالف العدوان ويحمل الجنسية السعودية الذي تلقى إصابة قاتلة.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لقوى العدوان على موقع الجيش واللجان الشعبية في الشريجة بكرش بمحافظة لحج، ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين عتاد عسكري.

وفي جبهة البقع نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على موقع المفتاح في الطلعة قبالة نجران وتمكنوا من السيطرة على الموقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أكد المصدر استمرار العمليات العسكرية وفق الخطط المعدة لها للتنكيل بقوى العدوان ودحرها، انتصارا للحرية والكرامة والشعب اليمني الذي يحقق بصموده الأسطوري اقوى الانتصارات.








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