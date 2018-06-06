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أخبار
المؤتمر نت - ران العدوان السعودي 33 غارة على عدد

طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين
الأربعاء, 06-يونيو-2018
المؤتمر نت -
طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين
شن طيران العدوان السعودي 33 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بينهم نساء ، فيما استهدف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في الجوف

وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن تسعة مواطنين بينهم امرأتين أصيبوا جراء ست غارات شنها طيران العدوان على حي سكني في الجراف الشرقي ومنطقة حدة وسط العاصمة صنعاء .

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي 11 غارة على منطقة العطفين و ثلاث غارات على منطقة البقع و غارة على منطقة أضيق بمديرية كتاف ، واستهدف بغارتين الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان .

كما شن الطيران غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريات شدا و باقم و منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن الطيران ثلاث غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف ، في حين استهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في قرية ملاحا والزغنة بمديرية المصلوب .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجابة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة ، و غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران .

وشن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .








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