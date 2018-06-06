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المؤتمر نت - قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية

الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
الأربعاء, 06-يونيو-2018
المؤتمر نت -
الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات الغربية والشمالية الغربية خلال الـ12 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وخرائط التنبؤات تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء .

وحسب النشرة فإن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيزة والغزيزة جداً المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية عموماً و خصوصاً محافظات حضرموت ، شبوة ، أبين ، عدن ولحج ، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الداخلية منها وصولاً إلى شرق محافظة البيضاء وإلى الجنوب من محافظة مأرب .

وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية .

ودعا المركز الموطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية ، وعدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .

وحذر سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في تلك المناطق ، داعياً مرتادي البحر والصيادين بتوخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج .








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