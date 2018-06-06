المؤتمر نت -

الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات الغربية والشمالية الغربية خلال الـ12 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته الجوية أن تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وخرائط التنبؤات تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء .



وحسب النشرة فإن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيزة والغزيزة جداً المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية عموماً و خصوصاً محافظات حضرموت ، شبوة ، أبين ، عدن ولحج ، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الداخلية منها وصولاً إلى شرق محافظة البيضاء وإلى الجنوب من محافظة مأرب .



وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية .



ودعا المركز الموطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية ، وعدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



وحذر سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في تلك المناطق ، داعياً مرتادي البحر والصيادين بتوخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج .