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طيران العدوان يشن 4غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على مديرية سحار بمحافظة صعدة .





وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة الطلح بمديرية سحار.



سبأ















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