المؤتمر نت -

طيران العدوان يشن غارتين على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة الحديدة.



وأوضح مصد أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية اللحية.