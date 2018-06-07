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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت منازل ومزارع المواطنين وخلفت أضراراً مادية .

طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
الخميس, 07-يونيو-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت منازل ومزارع المواطنين وخلفت أضراراً مادية .

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أربع غارات على منطقة الطلح بمديرية سحار و غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز و غارة على مديرية شدا الحدودية .

ودمر العدوان منزل مواطن بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة الضباب وأربع غارات على جبل العويد بقرية الحجار وسوق الأحد بعزلة الاخلود بمديرية مقبنة في محافظة تعز .

وفي محافظة الحديدة شن الطيران غارة على مزرعة لأحد المواطنين في مديرية المرواعة وأضرار مادية في الممتلكات ، كما شن ثلاث غارات على مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ، وغارتين على منطقة العرج بمديرية الصليف .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن في منطقة المحرقة بمديرية عبس محافظة حجة .









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