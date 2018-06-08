المؤتمرنت -

تدمير 13 آلية لهم .. مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بالجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم الليلة الماضية ودمرت 13 آلية عسكرية لهم في عمليات متفرقة بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة في مواجهات واسعة في صبرين والجروف بالخليفين وتدمير ثمان آليات.



كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات خلال عملية استدراج لهم في المهاشمة بمديرية خب والشعف.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى تدمير خمس آليات بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة خلال العملية في المهاشمة بمديرية خب والشعف.

