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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى هويده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للأخوة طارش، فارع ، حامس ، همدان، زيد، يحيى، ومحمد يحيى عبدالله هويده، واخوانهم، وكافة آل هويدة في مديرية برط محافظة الجوف ، وذلك بوفاة المغفور له والدهم الشيخ/ يحيى عبدالله هويده، والذي وفاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

