المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حزام زيد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للأخ الشيخ حمود حزام زيد واخوانه في مديرية التعزية محافظة تعز وذلك بوفاة المغفور له والدهم الشيخ/ حزام محسن زيد والذي وفاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .





وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"