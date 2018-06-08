المؤتمرنت -

كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته في نجران وعسير

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وكبدوهم خسائر فادحة.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي ومرتزقته في كسر زحف لهم على موقع الشبكة.

وأشار المصدر إلى أن الزحف على موقع الشبكة ترافق تغطية للطيران الحربي والأباتشي والإستطلاع دون تحقيق أي تقدم .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نهوقة .. مؤكدا أنه تم قنص جندي سعودي غرب موقع السديس.



وفي قطاع عسير لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بصد زحف واسع لهم بعسير.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وإحراق آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



